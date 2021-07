Covid, Koch Institut: in Germania iniziata la quarta ondata

Intanto proprio in Germania, come confermano i più recenti dati raccolti dalle autorità sanitarie, l'incidenza del virus sta aumentando da circa tre settimane, essendosi attestato ora a 15,0. Tra le preoccupazioni degli esperti, anche quella legata alla quota di ospedalizzazioni che sta salendo da almeno 14 giorni. “L'incidenza è ancora il fattore più indicativo sulla dinamica dei contagi”, hanno spiegato dal “Robert Koch Institut”, sebbene sull’argomento si sia sviluppata una discussione con i ministri dei laender, anche in virtù del fatto che non tutti condividono tale approccio. “Un alto numero di vaccinati con una sola dose non è sufficiente a tenere sotto controllo la quarta ondata”, è emerso dalla video-conferenza tra Wieler e l’Ufficio di Cancelleria. Servono, hanno confermato gli esperti, distanziamento sociale e riduzione della mobilità.

Un test per chi arriva in Germania

Novità, sul fronte del contrasto al coronavirus, potrebbero comunque arrivare a breve. "Il governo ci ha assicurato che da adesso all'1 agosto proverà di tutto per introdurre un obbligo di test anti-Covid, non solo per chi viaggia in aereo ma anche per chi arriva in auto o con il treno", ha detto il ministro-presidente della Baviera, Markus Soeder, in un'intervista televisiva. Il governo tedesco, all'inizio, ha valutato l'introduzione di questo obbligo in ingresso per i primi di settembre, ma una data simile "sarebbe uno scherzo", ha commentato il politico bavarese, "perchè le vacanze sarebbero già finite". Finora l'obbligo di test è previsto solo per chi non è vaccinato o guarito e viene da una zona a rischio Covid.