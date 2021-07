7/10 ©Ansa

RICONOSCIMENTO VACCINI FATTI IN UK - In arrivo a breve anche un provvedimento del ministero della Salute che, secondo quanto si apprende, riconosce l'espletamento del ciclo vaccinale effettuato in Gran Bretagna, attualmente non riconosciuto per il green pass. "In Gran Bretagna - ha spiegato il direttore generale della Prevenzione del ministero, Gianni Rezza - viene effettuato il ciclo vaccinale con due vaccini che sono riconosciuti da Ema, ovvero Pfizer e AstraZeneca, e non c'è motivo per cui perduri questa situazione”