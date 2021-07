Bonaccini a Sky TG24: "Istituzioni e politici invitino al vaccino"

Lo ha riferito il presidente della Regione Emilia-Romagna, intervenuto nel corso di “Timeline”. “Se oggi, di fronte ad una nuova ondata nemmeno banale, possiamo permetterci di parlare di Green Pass e non di chiudere tutto, è perché abbiamo le persone vaccinate: se non avessimo il vaccino a disposizione ci troveremmo di fronte ad un’altra tragedia come quelle che abbiamo vissuto e nelle quali non avevamo a disposizione i vaccini”, ha aggiunto Condividi:

“Quello che sappiamo è che sopra i 12 anni ci si può vaccinare. Non partecipo mai al teatrino delle accuse e contro accuse, ed ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, però mi piacerebbe un Paese in cui chi ha responsabilità istituzionali come il sottoscritto, o ha responsabilità di leadership politica, invitasse le persone a vaccinarsi”. E’ questo l’invito del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuto nel corso di “Timeline”, su Sky TG24.

L’importanza del vaccino approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Secondo il governatore, “se oggi, di fronte ad una nuova ondata nemmeno banale, possiamo permetterci di parlare di Green Pass e non di chiudere tutto, è perché abbiamo le persone vaccinate: se non avessimo il vaccino a disposizione ci troveremmo di fronte ad un’altra tragedia come quelle che abbiamo vissuto e nelle quali non avevamo a disposizione i vaccini”, ha poi proseguito. Occorre ribadire, ha poi proseguito nel corso dell’intervista, “che il vaccino è lo strumento che ci protegge”. È vero, ha aggiunto ancora Bonaccini, “che il 95% dei decessi è avvenuto sopra i sessant’anni”, ma se si vaccina “il più possibile la popolazione che può permetterselo, eviteremmo la trasmissione del contagio e non rischieremmo più di tornare a chiudere nessuna attività economica, evitando così una pandemia socioeconomica”, ha detto. Green Pass, “procedere per gradi” Proprio a proposito del Green Pass, Bonaccini ha spiegato che l’ideale sarebbe “procedere per gradi”. Basti pensare “alla cultura, e a teatri, cinema, musei, o allo sport, e a stadi e palazzetti: se gli stadi potessero aprire al 25%, con il Green Pass potrebbero passare anche al 50%, e così anche per un palazzo dello sport o una palestra”, ha commentato il presidente dell’Emilia-Romagna. Soffermandosi poi sulla questione legata alla riapertura delle discoteche. “Poco fa ho incontrato il rappresentante regionale del sindacato italiano locali da ballo e sono loro a richiedere l’utilizzo del Green Pass perché, piuttosto che non aprire mai e dunque rischiare di morire per sempre, vogliono un po' di ossigeno”, ha detto Bonaccini. Per questo motivo, l’utilizzo del ‘certificato verde’ “credo che sia una cosa utile e giusta”. Per quanto concerne ristoranti e bar, “si può anche attendere e vedere come va il livello delle ospedalizzazioni, però penso sia una cosa saggia che il Green Pass diventi uno strumento che permetta anche di incidere laddove qualcuno non è deciso a vaccinarsi”, ha sottolineato.