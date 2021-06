Vaccino, Fedriga: c'è una fetta di popolazione incerta, serve campagna

"Sul piano vaccinale arriveremo a un certo punto allo scalino in cui avremo vaccini anti-Covid, l'organizzazione, ma senza persone da vaccinare. Oggi chi si è prenotato sono coloro che volevano vaccinarsi, poi c'è una fetta minoritaria che non vuole farlo e una fetta non trascurabile che è incerta ed ha paura. Penso che su questo le Regioni e soprattutto lo Stato debbano fare un'opera di formazione molto chiara". Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un intervento a "Timeline" su Sky TG24. È necessario, ha aggiunto, "mettere in evidenza le verità scientifiche rispetto a un'informazione che rischia di portare ai cittadini notizie false e mette loro in una condizione di paura questo è un problema, molto più dei vaccini in vacanza. L'allarme c'è non solo nella mia Regione, c'è una fetta di popolazione incerta, che non si vuole vaccinare, e su quella dobbiamo essere convincenti, dobbiamo fare una campagna, per tutelare il singolo e tutti gli altri". (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)