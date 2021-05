Iss, terminata la stagione influenzale: epidemia mai partita

Lo ha certificato l’ultimo bollettino InfluNet, il sistema di sorveglianza integrata dell’influenza, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). Sono stati, in totale, 2.431.000 i casi dall'inizio della sorveglianza. L'anno scorso, l'epidemia influenzale era arrivata al termine dopo aver contagiato oltre 7,5 milioni di persone in Italia, oltre 5 milioni in più di quelli visti nella stagione in corso

Conclusa la sorveglianza stagionale

approfondimento

Influenza, in Italia cala l’incidenza grazie all’uso delle mascherine

In particolare, Italia, nel periodo che è andato dal 19 al 25 aprile, l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è risultata pari a 0,8 casi per mille assistiti e, in tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali si è ampiamente confermato sotto la soglia basale, anche rispetto alla scorsa stagione. Dall’inizio del monitoraggio, sono stati oltre 2,4 milioni i casi di sindromi simil influenzali e con l’ultimo bollettino l’Iss ha ufficialmente considerata conclusa la sorveglianza stagionale dell'influenza, senza che l'epidemia sia mai di fatto partita e senza che nessun virus influenzale vero e proprio sia mai stato isolato in Italia.

Un totale di 2.431.000 casi dall'inizio della stagione

In particolare, per quanto riguarda proprio l’ultimissimo bollettino, rispetto ai dati inviati dai medici sentinella, è risultato che nella 16esima settimana dell’anno l'incidenza totale delle sindromi simil-influenzali è stata pari a 0,85 casi per mille assistiti, con i casi stimati rapportati all'intera popolazione italiana pari a circa 51.000, per un totale di 2.431.000 dall'inizio della sorveglianza. L'anno scorso, l'epidemia influenzale era arrivata al termine, dopo aver contagiato oltre 7,5 milioni di persone in Italia, oltre 5 milioni in più di quelli visti nella stagione in corso. La curva epidemica, hanno confermato gli esperti, è rimasta da ottobre ad oggi sempre sotto la soglia epidemica, anche grazie alle misure anti-Covid che hanno ridotto la circolazione di altre infezioni respiratorie.

I campioni clinici analizzati

Tra i dati segnalati dall’Iss, infatti, anche quello che segnala come durante la stagione 2020/21 un totale di 6.818 campioni clinici sono stati ricevuti e analizzati dai diversi laboratori afferenti alla rete InfluNet e, tra questi, “nessuno è risultato positivo al virus influenzale”. Tra i campioni analizzati, però, 1.470 sono risultati positivi al Sars-CoV-2.