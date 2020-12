Influenza, negli Usa meno casi del solito anche grazie alle mascherine

L’ultimo bollettino del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) riporta attività “minima” o “bassa” in quasi tutti gli stati. Se l’andamento della stagione influenzale non cambierà, potrebbe essere possibile evitare la “doppia epidemia”

Come riportato dal New York Times, l’ultimo bollettino del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) indica che al momento negli Stati Uniti il numero dei casi di influenza è più basso del solito, complice anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto del distanziamento sociale. Se la stagione influenzale dovesse proseguire con questo andamento, potrebbe essere scongiurato il rischio che si sovrappongano gli effetti del virus con quelli del Covid-19. Si tratta di una situazione non dissimile da quella che si sta verificando in Italia, dove finora in quasi tutte le regioni si sono verificati pochissimi casi di influenza.