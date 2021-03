Covid, Pfizer: “Vaccino efficace al 100% nella fascia 12-15 anni”

Lo hanno comunicato proprio oggi Pfizer e BioNTech, spiegando che in uno studio di fase 3 su adolescenti di età compresa tra i 12 ed i 15 anni, “il vaccino BNT162b2 ha dimostrato un'efficacia del 100% e risposte anticorpali robuste, superiori a quelle registrate in precedenza nei partecipanti vaccinati di età compresa tra 16 e 25 anni, ed è stato ben tollerato”

Pfizer e BioNTech hanno annunciato, attraverso un comunicato diffuso proprio in data odierna, che in uno studio di fase 3 su adolescenti di età compresa tra i 12 ed i 15 anni, con o senza precedente evidenza di infezione da SARS-CoV-2 , “il vaccino BNT162b2 ha dimostrato un'efficacia del 100% e risposte anticorpali robuste, superiori a quelle registrate in precedenza nei partecipanti vaccinati di età compresa tra 16 e 25 anni, ed è stato ben tollerato”. Si tratta di uno studio condotto, negli Stati Uniti, su 2.260 adolescenti.

La somministrazione nei bambini più piccoli

approfondimento

Covid, Pfizer: al via primi test clinici su farmaco orale

Le due case farmaceutiche, adesso, sperano che si possa avviare la vaccinazione per gli adolescenti di questa fascia di età anche prima dell'inizio del prossimo anno scolastico e hanno annunciato che chiederanno alle autorità regolatrici l'approvazione del farmaco proprio per i ragazzi. La prossima settimana, tra l’altro, Pfizer e BioNTech inizieranno anche la somministrazione del proprio vaccino anti-Covid nei bambini con un’età compresa tra i 2 ed i 5 anni, nell'ambito dello studio di fase 1-2-3 sulla popolazione pediatrica che coinvolge bambini dai 6 mesi agli 11 anni. Le stesse aziende, proprio la scorsa settimana, avevano già avviato le somministrazioni a bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni per valutare ulteriormente la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità del proprio vaccino anti-Covid. E' prevista l'inoculazione di due dosi a circa 21 giorni di distanza in tre gruppi di età: bambini dai 5 agli 11 anni, dai 2 ai 5 anni e dai 6 mesi ai 2 anni.

La decisione di Israele

Tra l’altro, proprio dopo l'annuncio di Pfizer sull’efficacia del vaccino per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, Israele si è detto pronto a cominciare il processo di immunizzazione per pazienti che rientrano in questa fascia di età. Lo ha riferito il ministro della sanità, Yuli Edelstein, ricordando le necessarie approvazioni della Fda e dell'Ema. "L'annuncio di Pfizer è una buona notizia per i cittadini di Israele. Nulla è ora più necessario dell'acquisizione di altri vaccini in modo da poter dare inizio immediatamente all'immunizzazione dei ragazzi dopo le approvazioni", ha sottolineato. Inoltre, fonti del ministero, citate dai media locali, hanno fatto sapere di essere pronte ad operare in breve tempo l'immunizzazione di massa degli adolescenti e che per questo occorrono solo pochi giorni. A supporto, anche l'Associazione israeliana dei pediatri ha comunicato di aver già allestito i preparativi per la vaccinazione.