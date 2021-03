Moderna, al via i test del vaccino anti-Covid sui bambini

A comunicarlo la stessa società americana di biotecnologie. Verranno coinvolti 6.750 bambini in Usa e in Canada, con un’età compresa tra i 6 mesi ed i 12 anni, a cui verranno inoculate due dosi di vaccino a distanza di 28 giorni. I partecipanti verranno poi monitorati per un anno, proprio dopo la seconda vaccinazione

È cominciato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti-Covid di Moderna sui bambini di età compresa tra 6 mesi e 12 anni. Ad annunciarlo la stessa società americana di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini ad RNA messaggero (mRNA), con un comunicato. Lo studio, denominato “KidCOVE” sul vaccino mRNA-1273, il candidato vaccino dell'azienda contro il Covid-19, verrà condotto in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), che fa parte del National Institutes of Health (NIH) e con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).