Covid, Pfizer: al via primi test clinici su farmaco orale

Potenziale terapia orale da prescrivere al primo segno di infezione



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 25 marzo. LIVE

Il farmaco "ha dimostrato una potente attività antivirale in vitro contro SARS-CoV-2, nonché attività contro altri coronavirus, suggerendo un potenziale utilizzo nel trattamento del Covid-19 e contro future minacce di coronavirus", precisa Pfizer nella nota. Il nuovo farmaco, come sottolineato dall'azienda, è "il primo inibitore della proteasi sperimentale specifico per il coronavirus somministrato per via orale a essere valutato negli studi clinici" e segue lo sviluppo di un altro farmaco analogo prodotto dalla stessa Pfizer (PF-07304814), che viene somministrato per via endovenosa ed è attualmente in fase di valutazione in uno studio clinico su pazienti Covid ospedalizzati.

“Affrontare la pandemia di Covid-19 richiede sia la prevenzione tramite vaccino che un trattamento mirato per coloro che contraggono il virus. Dato il modo in cui SARS-CoV-2 sta mutando e il continuo impatto globale del Covid, sembra probabile che sarà fondamentale avere accesso alle opzioni terapeutiche sia ora che oltre la pandemia", ha dichiarato il professor Mikael Dolsten, Direttore Scientifico e Presidente presso il dipartimento Worldwide Research, Development and Medical di Pfizer.

“Abbiamo progettato PF-07321332 come potenziale terapia orale che potrebbe essere prescritta al primo segno di infezione, senza richiedere che i pazienti siano ospedalizzati o in terapia intensiva. Allo stesso tempo, il candidato antivirale per via endovenosa di Pfizer è una potenziale nuova opzione di trattamento per i pazienti ospedalizzati. Insieme, i due hanno il potenziale per creare un paradigma di trattamento end-to-end che integra la vaccinazione nei casi in cui la malattia si manifesta ancora".