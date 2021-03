Israele, più della metà della popolazione è stata vaccinata

La distribuzione del vaccino Pfizer nel Paese è iniziata lo scorso dicembre: tutti i cittadini di età superiore a 16 anni hanno avuto acceso pressoché immediato alla prima dose, per poi ricevere - nei tempi stabiliti - anche la seconda. Allo studio un vaccino in compresse che si potrebbe assumere a casa, abbattendo costi e tempi

Più della metà dei 9,3 milioni di abitanti di Israele hanno già ricevuto entrambe le dosi di vaccino: lo ha dichiarato un funzionario del Ministero della Salute del Paese. "In questo modo - ha sottolienato - la nazione sta velocemente uscendo dall'emergenza pandemica e può riprendere la vita di prima". La distribuzione del vaccino Pfizer in Israele è iniziata lo scorso dicembre: tutti i cittadini di età superiore a 16 anni hanno avuto acceso pressoché immediato alla prima dose, per poi ricevere - nei tempi stabiliti - anche la seconda.