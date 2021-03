Decaro (Anci) a Sky TG24: “Aumento dei contagi in tutta Italia”

Lo ha riferito, intervenendo nel corso di “Timeline”, il sindaco di Bari e presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. “Dobbiamo cercare di intervenire in maniera più spedita sulle vaccinazioni. Domani noi sindaci incontreremo Il commissario Figliuolo e l’ingegner Curcio sul tema. Cercheremo di capire come i Comuni possono dare una mano per arrivare in maniera più efficiente ed efficace a tutta la popolazione”, ha detto

Decaro: “I comuni pronti a dare una mano per le vaccinazioni”

“Dobbiamo cercare di intervenire in maniera più spedita sulle vaccinazioni. Domani noi sindaci incontreremo Il commissario Figliuolo e l’ingegner Curcio sul tema delle vaccinazioni. Cercheremo di capire come i comuni possono dare una mano per arrivare in maniera più efficiente ed efficace a tutta la popolazione”, ha poi detto ancora il presidente dell’Anci. “Tra un po’ ci sarà la cosiddetta vaccinazione di massa e se non ci organizziamo bene con le dosi, il personale e le strutture dove fare i vaccini, rischiamo che la pressione dei cittadini sarà forte”, ha sottolineato. “Vogliamo mettere a disposizione le strutture comunali ma anche le associazioni di volontariato, c’è bisogno però della presenza di medici e infermieri, in particolare riteniamo strategica l’azione dei medici di medicina generale, che potranno svolgere un ruolo importantissimo in questa campagna di vaccinazione, perché possono arrivare in maniera capillare, soprattutto nei piccoli comuni”, ha commentato ancora.

La situazione in Puglia

Decaro ha parlato poi della situazione sanitaria in Puglia. “Dalla valutazione dei 21 parametri che verrà fatta domani, capiremo se cambierà il colore della Regione e quindi le restrizioni. Di sicuro ci saranno novità sulle scuole, perché anche se non diventeremo sicuramente zona rossa ci saranno restrizioni in alcuni territori, perché c’è il dato nell’ultima settimana dei 250 contagi ogni 100mila abitanti che porterà a delle modifiche”, ha detto il primo cittadino di Bari.

Amministrative, probabile voto i primi di ottobre

Per quanto riguarda, infine, le elezioni amministrative in previsione, Decaro ha confermato che ci si “aspettava uno slittamento per ora a giugno, perché capiamo che adesso non ci sono ancora le condizioni, ma credo che il governo farà una scelta su una data tra i primi di settembre e la fine di ottobre. È molto probabile che si voterà i primi di ottobre, per arrivare in una situazione in cui sicuramente il contagio si sarà abbassato e la campagna vaccinale avrà coperto buona parte della popolazione”, ha concluso.