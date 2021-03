5/21 ©Ansa

"Il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti. Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un'accelerazione nella risposta rischiamo di essere travolti. Noi come altre parti d'Italia". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, specificando che la variante inglese "pare quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d'età"

