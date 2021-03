"Non possiamo essere d'accordo con un decreto che chiude le scuole e lascia aperto tutto il resto". Queste le parole delle deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura sul decreto che sarà in vigore a partire dal 6 marzo. "Con il nuovo Dpcm - affermano i pentastellati - si fa un pericoloso passo indietro rispetto alla gestione della pandemia sul fronte scolastico: si sottovalutano i danni formativi e psicologici dei nostri ragazzi e, soprattutto, si rischia di avere l'effetto opposto a quello sperato" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).