La principessa Charlotte del Galles compie 9 anni: la foto ufficiale

Dopo il sesto compleanno dell'ultimogenito Louis il 23 aprile, oggi è il turno della principessa e unica figlia dell'erede al trono britannico. I festeggiamenti per la secondogenita di William e Kate precedono di pochi giorni il primo anniversario dell'incoronazione di Re Carlo III, avvenuta il 6 maggio 2023

La principessa Charlotte di Galles compie 9 anni. A Kensington Palace e all'Adelaide Cottage, le residenze di William e Kate, si festeggia una ricorrenza dietro l'altra. Dopo il sesto compleanno dell'ultimogenito Louis lo scorso 23 aprile, oggi è il turno della principessina e unica figlia dell'erede al trono britannico. Sebbene questo non sia un periodo facile né per Re Carlo, in lotta contro un tumore alla prostata, né per la principessa Kate, sottoposta a gennaio a un intervento all'addome e poi a un ciclo di chemioterapia preventiva, i festeggiamenti per Charlotte Elizabeth Diana precedono di pochissimi giorni un altro evento importante: il primo anniversario dell'incoronazione del sovrano britannico, avvenuta il 6 maggio 2023 all'abbazia di Westminster a Londra.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Il compleanno di Charlotte

La principessa Charlotte di Galles è nata il 2 maggio 2015 nell'ala privata Lindo del St Mary's Hospital di Paddington a Londra. Impossibile dimenticare l'iconica fotografia di rito scattata al momento della presentazione della “baby royal” al mondo intero. L'immagine ritraeva la piccola tra le braccia della madre Kate, in abito rosso come lady Diana alla nascita del figlio Harry, e il padre William accanto. Oggi, a distanza di nove anni, Charlotte è la bambina più ricca del mondo, con un patrimonio stimato di 3,6 miliardi di sterline (secondo una ricerca condotta da Electric Ride on Cars), superiore a quello del fratello maggiore George.

La foto ufficiale

La tradizionale foto di rito in occasione del compleanno di Charlotte è stata pubblicata alle 11.11 su X da William e Kate. I tabloid britannici avevano già parlato di "rottura della tradizione", dato che l'immagine - generalmente postata al mattino presto dalla Royal Family - sembrava non arrivare. Per il sesto compleanno di Louis il 23 aprile invece Kate aveva diffuso il ritratto del terzogenito con un certo ritardo.