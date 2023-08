La Principessa Charlotte è la bambina più ricca del mondo

La principessa Charlotte è un'influencer da quando è nata, suo malgrado. Quando Kate Middleton l’ha mostrata al mondo avvolta in una coperta bianca fatta a mano – una creazione di Gh Hurt & Son – in pochi minuti sul sito dell’azienda c’erano 100.000 utenti collegati. E adesso la secondogenita di Kate e William a 8 anni sarebbe la bambina più ricca del mondo, secondo una ricerca condotta da Electric Ride on Cars e riportata da The Mirror. Charlotte vale ben 3,6 miliardi di euro solo indossando vestiti, cifra calcolata grazie a una stima della sua futura eredità, ma anche tenendo conto del suo impatto sull’economia britannica.

I look di tendenza

Nel mondo della moda da bambini, i look di Charlotte fanno tendenza. Al torneo di Wimbledon, per esempio, gli occhiali da sole rotondi color salmone di marca Leosun che indossava sono diventati un trend assoluto. Mentre l’abitino azzurro a fiori, del marchio spagnolo Friki (uno dei preferiti della mamma), che indossava, è andato esaurito nell’arco di poche ore e adesso è disponibile solo per la pre-ordinazione. Charlotte ha fatto impennare le quotazioni anche di un altro abito, quello rosso con paillettes indossato per il grande party al Palazzo in occasione del Giubileo di Platino.