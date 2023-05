La principessa Charlotte del Galles compie 8 anni: la foto ufficiale

La secondo genita di William e Kate festeggia il compleanno proprio nel giorno in cui a Buckingham Palace iniziano le prove generali per l'incoronazione di Re Carlo III

Oggi la principessa Charlotte compie 8 anni oggi e la famiglia celebra la ricorrenza con una sua nuova foto ufficiale. La figlia del principe William e della principessa Kate è una delle piccole reali più apprezzate a livello. Il compleanno di Charlotte cade proprio pochi giorni prima dell'evento più atteso dell'anno, ovvero l'incoronazione di Re Carlo III, suo nonno. Oggi, a Buckingham Palace cominceranno le prove generali per la cerimonia di sabato 6 maggio ma, stando a quanto rivelano gli esperti di corte, William e Kate presenzieranno solo in parte, almeno oggi, per poter poi festeggiare con la loro bambina.

Per festeggiare, nel weekend la principessa Kate ha accompagnato la figlia e un gruppo di amiche alla Royal Opera House di Londra dove hanno assistito al balletto di Cenerentola.

Il 6 maggio la principessa Charlotte prenderà parte alla cerimonia per l’incoronazione del nonno re Carlo III. Il fratello maggiore George sarà uno dei paggetti al fianco del sovrano, lei e il fratellino Louis saranno seduti insieme ai genitori in una delle carrozze della parata che attraverserà Londra, da Westminster Abbey a Buckingham Palace.