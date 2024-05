Texas, sparatoria in un complesso di appartamenti: sei feriti

Sei persone, di età compresa tra i 3 e i 19 anni, sono rimaste vittime di una sparatoria in un complesso di appartamenti a Forth Worth, in Texas. Lo ha reso noto la polizia locale, secondo quanto riporta l'emittente Abc, spiegando che le persone colpite riportano ''ferite da lievi a gravi''. Cinque delle persone ferite sono ricoverate negli ospedali della zona, mentre una ha rifiutato le cure. Al momento non si conoscono le condizioni dei cinque ricoverati.

La nota della polizia



Come si legge in una nota diffusa questa mattina dal dipartimento di polizia di Forth Worth, gli agenti sono stati chiamati ieri sera per una sparatoria nella zona occidentale della città. "Il dipartimento di polizia di Fort Worth può confermare che un veicolo sospetto è stato visto in questo luogo e che almeno uno o più individui hanno sparato dal veicolo sospetto verso tutte le vittime sul posto", hanno affermato le autorità.

