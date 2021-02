Un anno di Covid: su Sky TG24 la programmazione dedicata alla pandemia

Sky TG24, a partire dal 20 febbraio alle ore 10.00, propone una programmazione dedicata all’anno vissuto con la pandemia di coronavirus, 365 giorni dopo l’arrivo del virus in Occidente. Si tratta di un viaggio a ritroso, nel corso degli ultimi dodici mesi, per comprendere meglio come l’Italia ed il resto del mondo abbiano affrontato, fra luci e ombre, l’emergenza sanitaria. Nel corso della programmazione sono previsti approfondimenti, servizi, testimonianze, interviste e collegamenti dai luoghi simbolo del contagio che documentano tutti gli avvenimenti più salienti relativi all’emergenza sanitaria, con uno sguardo anche sul futuro e a come il contagio potrebbe aver cambiato per sempre il nostro modello di società.