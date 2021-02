Covid, l’ospedale Sacco smentisce il professor Galli sulle varianti

L’ospedale milanese, dopo le dichiarazioni di Massimo Galli che ne dirige le malattie infettive e che aveva sottolineato come "dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una variante", ha smentito lo stesso infettivologo. "Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all'interno del Presidio”, ha precisato in una nota

E’ scontro dialettico tra Massimo Galli, direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano e lo stesso nosocomio milanese. Alcuni giorni fa, a proposito del tema legato alle nuove varianti del coronavirus, Galli aveva affermato che "dei 20 letti che seguo direttamente almeno uno su tre ormai è occupato da contagiati da una variante". Le stesse varianti, aveva spiegato, “non ce le siamo inventate noi, ci sono, sono maggiormente contagiose, e non possiamo fare trattativa politica o sindacale con il virus: il virus segue le sue modalità di trasmissione". Quindi aveva aggiunto: "Siamo tutti d'accordo che vorremo riaprire, ma io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti e tutto fa pensare che a breve avremo problemi più seri". In una nota, come sottolinea anche l’Ansa, è arrivata poi la risposta dell'ASST Fatebenefratelli Sacco. "Tali affermazioni al momento attuale non rappresentano la reale situazione epidemiologica all'interno del Presidio”.