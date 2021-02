20/24 ©Fotogramma

MARCHE – Negli ultimi 7 giorni c'è stato un aumento esponenziale di casi nell’area di Ancona, molti dei quali legati alla variante inglese, per questo il governatore Francesco Acquaroli ha deciso limitazioni agli spostamenti da e per la provincia da oggi alle 24 di sabato, salvo per motivi di lavoro, salute, studio e per il rientro al domicilio o abitazione. Un provvedimento "precauzionale necessario per monitorare l'andamento del contagio, soprattutto in riferimento alla variante inglese". Variante presente soprattutto in alcuni comuni come Castelfidardo e Loreto