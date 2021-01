1/20 ©Ansa

La campagna vaccinale mondiale contro il Covid-19 vede al momento Israele, Uk e Stati Uniti ai primi tre posti della classifica per numero di vaccinati. Intanto l’Europa è alle prese con i ritardi nelle forniture e il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali al farmaco AstraZeneca dovrebbe arrivare il 29 gennaio, ma il farmaco della compagnia anglo svedese è stato già autorizzato in Gran Bretagna

Lo speciale coronavirus