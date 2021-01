Covid, Palù (Aifa) a Sky TG24: "Vaccino Reithera arriverà a settembre"

Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco spiega che il vaccino italiano "ha appena terminato la fase 1". E su quello AstraZeneca: "Sarà valutato nei prossimi giorni". Per l'immunità di gregge, secondo l'esperto, "l'Italia è attrezzata per raggiungere l'obiettivo in autunno"

“Il vaccino Reithera è un’ottima iniziativa per l’Italia ma anche per tanti ricercatori, perché per il nostro Paese è necessario un sistema di vaccinazione nazionale". A dirlo è il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, intervenuto a Sky TG24. "Ci vorrà ancora qualche mese per verificare efficacia e sicurezza. Potrebbe essere somministrato dopo l’estate”, spiega Palù (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - PILLOLE DI VACCINO).

"Per il vaccino Reithera appena conclusa la fase 1"

"Ci vorrà ancora qualche mese, è appena conclusa la fase 1", spiega ancora il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco. Quante dosi verranno prodotte? "Alcuni milioni, potrebbero integrare la disponibilità di 200 milioni messa in preventivo con gli acquisti degli altri vaccini che in questo momento stanno ritardando"; afferma Palù.



"Vaccino AstraZeneca sarà valutato nei prossimi giorni"

Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, Palù spiega che "sarà valutato nei prossimi giorni" e per quanto riguarda l'efficacia sulle fasce d'età "Ema darà il suo responso. La fascia sopra i 65 anni", infatti, "era poco rappresentata tra i volontari dei test". Sul capitolo dell''efficacia dei vaccini contro le varianti del coronavirus, il presidente dell'Aifa ricorda che "ci sono ancora pochi studi. Per quella inglese sembra l'efficacia sia confermata, per quella sudafricana sembra perdano un po' di efficacia. Ma dobbiamo attendere notizie più sicure".