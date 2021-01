Covid, ritardi Pfizer: Zampa e Palù (Aifa) fanno il punto sui vaccini

In un intervento a "Radio anch'io", la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, e il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, hanno fatto il punto sulla questione dei vaccini contro il coronavirus. (A CHE PUNTO SIAMO IN ITALIA E NEL MONDO- PILLOLE DI VACCINO)

All'indomani della conferenza stampa in cui il Commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha annunciato un calo del 20%, comunicato da Pfizer, nelle consegne delle dosi la prossima settimana, entrambi hanno espresso preoccupazione per i ritardi dell'azienda farmaceutica nella fornitura dei vaccini anti-Covid all'Italia.