Vaccino italiano ReiThera, Ippolito (Spallanzani): "È sicuro"

"In questa fase 1 il vaccino Reithera ha dimostrato di essere sicuro, di avere capacità di indurre risposta immunitaria degli adulti e la risposta è simile a quella di altri vaccini con due dosi". Così Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Ospedale Spallanzani, ha commentato i dati relativi al vaccino italiano dell'azienda biotech di Castel Romano (Roma), alla presentazione dei dati di fase 1. "Il 92,5% dei vaccinati ha avuto livello di anticorpi rilevabili e con una singola dose abbiamo risultati in linea con Moderna e Pfizer", ha spiegato ancora.

La capacità di generare tecnologia biomedica sofisticata

“Il vaccino è stabile ad una temperatura tra 2 e 8 gradi", ha aggiunto la Folgori, affiancata da Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, da Nicola Magrini, Direttore generale dell’Aifa, da Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza sanitaria e da Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico dell'INMI Spallanzani. "L'Italia è in grado di giocarsi partite importanti su quella che è la capacità di generare tecnologia biomedica sofisticata", ha sottolineato proprio Locatelli, nel corso della conferenza. "Quanto è venuto a realizzarsi”, ha poi aggiunto, “può ben rappresentare un modello prototipale che resterà poi a documentazione di quanto il Paese è in grado di garantire alle persone che vi abitano in termini di capacità di creare massa critica sofistica per la ricerca biomedica".

Nessuna criticità nei primi 28 giorni dalle vaccinazioni

A spiegare i risvolti della sperimentazione, poi, ancora Ippolito, che ha confermato dunque come nel corso di fase 1 il vaccino Reithera "ha dimostrato di essere sicuro". "Abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza: il vaccino non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalle vaccinazioni, un risultato migliore rispetto a Moderna e Pfizer che hanno avuto effetti indesiderati”, ha spiegato il direttore scientifico dello Spallanzani. “Il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante ed il vaccino è ad una sola dose", ha poi aggiunto. "Il 92,5% dei vaccinati ha sviluppato anticorpi rilevabili. Comparando i dati di questo studio con Moderna e Pfizer siamo in linea e ci aspettiamo la capacità del vaccino di prevenire la malattia sostanzialmente come gli altri vaccini. Il protocollo lo sottometteremo alle agenzie regolatorie in tempi brevi e l’ipotesi è quella di chiudere la fase 3 entro l'estate".