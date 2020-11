Covid, vaccino di ReiThera: “Prosegue arruolamento volontari anziani”

“Stiamo facendo progressi nella fase 1 di sperimentazione e abbiamo completato la prima parte esattamente come pianificato”. A dirlo è l'Amministratore delegato di ReiThera , Antonella Folgori. Lo studio sul vaccino contro il coronavirus è condotto dall'azienda biotech di Castel Romano, in provincia di Roma

ReiThera , comunicando un aggiornamento sullo studio clinico di fase 1, annuncia che il suo candidato vaccino anti Covid, Grad-Cov2, è ben tollerato e induce risposta immunitaria nei soggetti sani, di età compresa tra i 18 e i 55 anni. La fase 1 continua nei soggetti tra i 65 e gli 85 anni di età. Lo studio è condotto dall'azienda biotech di Castel Romano, in provincia di Roma , in collaborazione con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, e ha ricevuto finanziamenti dal ministero dell'università e dalla Regione Lazio. I risultati dello studio - riferisce l'azienda - dovrebbero consentire la selezione della dose di vaccino per ulteriori sperimentazioni cliniche di fase 2 e 3.

ReiThera: "Procede arruolamento volontari anziani"

approfondimento

Coronavirus, AstraZeneca: efficacia vaccino 90% con dosaggio ottimale

"L'arruolamento dei volontari più anziani sta procedendo come previsto e prevediamo di comunicare entro la fine dell'anno i primi risultati dello studio insieme al piano per studi internazionali più ampi” dichiara l'Amministratore delegato di ReiThera, Antonella Folgori, nell'aggiornamento sullo studio clinico di Fase 1 del candidato vaccino anti Covid dell'azienda. "Stiamo facendo progressi nella fase 1 di sperimentazione e abbiamo completato la prima parte esattamente come pianificato - aggiunge Folgori - Tale risultato ci ha consentito di passare alla vaccinazione dei soggetti più anziani".

Come agisce Grad-cov2?

Il candidato vaccino di ReiThera Grad-cov2 è basato su un vettore adenovirale (chiamato Grad), derivante dalle scimmie (gorilla) e modificato affinché non possa replicarsi. Questo vettore, brevettato dall'azienda, codifica l'intera proteina Spike, che consente al nuovo coronavirus di entrare nelle cellule umane. La sperimentazione clinica di fase 1 in corso - aggiunge ReiThera - sta valutando la sicurezza e l'immunogenicità su 90 volontari sani, divisi equamente in due gruppi con differenti fasce di età: 18-55 anni l'uno e 65-85 anni l'altro. I partecipanti sono monitorati per un periodo di 24 settimane. Lo studio è attualmente in corso in Italia presso l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive (INMI) Lazzaro Spallanzani di Roma e presso l'Ospedale Universitario GB Rossi di Verona. “L'obiettivo primario dello studio - comunica l'azienda biotech - è valutare la sicurezza e la tollerabilità di Grad-cov2 e selezionare una dose di vaccino per le successive fasi di sperimentazione clinica”. “Il secondo obiettivo – conclude - è valutare la capacità del vaccino di indurre nei volontari risposte immunitarie (sia anticorpi sia linfocitiT), contro il coronavirus.