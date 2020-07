Coronavirus, Speranza: “Italia al centro nella sfida per il vaccino”

“È bello che ci siano realtà importanti nel nostro Paese frequentate da donne e uomini che hanno studiato qui e che lavorano qui, che possono dare una mano vera per raggiungere questo obiettivo strategico”, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza in visita a Castel Romano al Centro di ricerca Reithera

"L'Italia con i suoi cervelli, con le sue donne e i suoi uomini è al centro della sfida mondiale per il vaccino contro il coronavirus e sarà questa la vera soluzione che il mondo aspetta". Lo ha riferito il ministro della Salute Roberto Speranza in visita a Castel Romano al Centro di ricerca Reithera.

“È bello che ci siano realtà importanti nel nostro Paese frequentate da donne e uomini che hanno studiato qui e che lavorano qui, che possono dare una mano vera per raggiungere questo obiettivo strategico”, ha aggiunto Speranza: “L’Italia c’è ed è in campo con le sue energie per vincere la sfida del vaccino".

Coronavirus, Speranza: “Non si può escludere una seconda ondata”

Quanto alla possibilità di una seconda ondata di coronavirus Sars-CoV-2, secondo l’esperto non è da escludere che possa verificarsi. Negli scorsi giorni, in un intervento nella trasmissione televisiva “Agorà Estate” su Rai 3, Speranza aveva precisato: “La comunità scientifica non esclude questa possibilità. Noi ci auguriamo che non ci sia, ma di fronte al rischio dobbiamo conservare le regole di cautela, utilizzare le mascherine, evitare gli assembramenti e lavare le mani. È anche necessario rafforzare il Servizio sanitario nazionale, sul quale negli ultimi cinque mesi abbiamo investito più soldi che negli anni passati. Per me è solo l’inizio”.

Dello stesso parere è anche Sandra Zampa, il sottosegretario di Stato alla Salute: “Nel caso di una seconda ondata di coronavirus saremo però già organizzati, c’è molto in campo già pronto. Questa volta non ci sarebbero giustificazioni se ci facessimo trovare impreparati”.