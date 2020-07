Coronavirus, Speranza: “Non si può escludere una seconda ondata”

Una seconda ondata di coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24) non è da escludere. Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza durante un intervento nella trasmissione televisiva “Agorà Estate” su Rai 3. “La comunità scientifica non esclude questa possibilità. Noi ci auguriamo che non ci sia, ma di fronte al rischio dobbiamo conservare le regole di cautela, utilizzare le mascherine, evitare gli assembramenti e lavare le mani. È anche necessario rafforzare il Servizio sanitario nazionale, sul quale negli ultimi cinque mesi abbiamo investito più soldi che negli anni passati. Per me è solo l’inizio”.

“È ancora presto per rimuovere le restrizioni”

Parlando delle misure aggiuntive prese dall’Italia nei confronti di chi viene dai Paesi extraeuropei, Speranza ha spiegato che auspica un loro superamento entro qualche settimana, ma per il momento le ritiene una precauzione necessaria. “Abbiamo vissuto dei mesi difficili e non possiamo ancora rimuovere le restrizioni. Sarebbe sbagliato correre dei rischi che non ci possiamo permettere. La cautela in più è condivisa dalla comunità scientifica e ci permette di superare queste settimane”, ha aggiunto il ministro della Salute.