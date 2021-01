Riapertura scuole superiori, Veneto e Friuli rimandano al 31 gennaio

È confermata, invece, la ripresa delle scuole elementari e medie dal 7 gennaio. In Veneto è già arrivata l'ordinanza del presidente della Regione, Luca Zaia: "Non ci sembra prudente in una situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole"

In Veneto e in Friuli Venezia Giulia si va verso la proroga della didattica a distanza per le scuole superiori fino al 31 gennaio. È confermata, invece, la ripresa delle scuole elementari e medie dal 7 gennaio. In Veneto è già arrivata l'ordinanza del presidente della Regione, Luca Zaia. "Non ci sembra prudente in una situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi", ha dichiarato Zaia . Scelta su cui si allinea anche il Friuli Venezia Giulia, il cui presidente, Massimiliano Fedriga, "ha immaginato un'ordinanza che sposti dopo il 31 gennaio il rientro in classe dei ragazzi delle secondarie di secondo grado". Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, durante una conferenza stampa. "Ovviamente - ha aggiunto l'assessore - ci sono possibilità di intervenire da qui al 31 gennaio, a seconda di come la curva epidemiologica si modificherà nelle prossime settimane".

Parlando della decisione della Regione di prorogare la didattica a distanza per le scuole superiori fino alla fine di gennaio, Massimiliano Fedriga ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24: "La scuola, e soprattuto la presenza, deve rappresentare una priorità, ma la priorità la si tutela se si comincia e si finisce l'anno scolastico in presenza, non se si fanno "stop and go" continui". Il presidente della Regione ha poi assicurato che in Friuli Venezia Giulia "la scuola superiore riparte dal 7 gennaio a distanza; in presenza si ripartirà a febbraio, con il secondo quadrimestre, se non ci sono stravolgimenti della situazione pandemica". "Ho paura che oggi la fretta non sia una buona consigliera. Aprendo il 7 gennaio per dopo dover chiudere poche settimane dopo, penso si rischi un fortissimo danno nell'organizzazione ma anche nella parte formativa dei ragazzi", ha aggiunto.



Scuola, Zaia: "Chiusura Veneto non è decisione politica"



Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha invece precisato che la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio in Veneto "non è un problema politico, perché le ordinanze sono sul profilo sanitario". "La Regione - ha aggiunto - può intervenire con ordinanze sul rischio sanitario, non è in contraddizione con le norme nazionali. Non mi sorprende che la ministra Azzolina si batta per la riapertura, perché è il ministro dell'Istruzione, ma in questo momento non è prudente. Quando abbiamo portato l'accordo delle Regioni sui protocolli per la riapertura non eravamo arrivati a questa situazione. La situazione sta degenerando e bisogna rispondere con misure ad hoc".