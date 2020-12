Gorizia e Nova Gorica saranno la Capitale europea della cultura 2025

Quando l'annuncio è arrivato, un boato si è alzato in piazza della Transalpina, dove si erano radunati gli abitanti di Gorizia e Nova Gorica . Le due cittadine di confine, divise oltre 70anni fa, saranno infatti la Capitale Europea della Cultura 2025. Dopo la conferma comunicata dal Comitato sloveno, i due sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic hanno celebrato la notizia con un abbraccio. In lizza erano rimaste anche Lubiana, Pirano e Ptuj.

Ziberna: obiettivo è offrire futuro di coesione



Il sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna, rivolgendosi alla presidente della giuria slovena, subito dopo la proclamazione della Capitale Europea della Cultura 2025 ha detto che "oggi non hanno vinto solo Gorizia e Nova Gorica, ma ha vinto l'Europa". Poi ha aggiunto: "Il nostro obiettivo non è solo quello di realizzare i 600 eventi in programma, e non è solo quello di arrivare al 2025: noi vogliamo arrivare al 2035, al 2045, al 2055." L'obiettivo, secondo il sindaco, "è di giungere a modificare, attraverso la cultura a 360 gradi, la cultura di un intero territorio, e di offrire un futuro di coesione e integrazione internazionale ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma non solo: a quelli di tutta Europa". Ziberna ha concluso dicendo: "Se ci siamo riusciti qui, dove a causa delle tragedie del XX secolo le condizioni erano le peggiori, senza dubbio possono farcela anche quelle altre zone in Europa che soffrono l'essere territori di confine".