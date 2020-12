Covid, cancellato per la prima volta il festival della neve di Sapporo

Nella sua lunga storia, cominciata nel 1950, l’evento che mette in mostra sculture di neve e ghiaccio alte fino a 15 metri, non si svolgerà come di consueto. La causa è una nuova ondata di contagi da coronavirus che ha investito il Giappone e soprattutto il distretto di Susukino, a partire dalla fine di ottobre. "Una decisione inevitabile", hanno detto gli organizzatori che però prevedono una serie di iniziative via web

L'annuale Sapporo Snow Festival, uno dei più grandi eventi invernali del Giappone che si sarebbe dovuto svolgere ad Hokkaido a febbraio 2021, sarà cancellato per la prima volta nella sua lunga storia, iniziata nel 1950. Il motivo, come rivelato da alcuni media locali tra cui il “Japan Times”, è una nuova ondata di infezioni da coronavirus che ha colpito il Paese, così come confermato ieri, lunedì 14 dicembre, dagli organizzatori.