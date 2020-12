Covid, stoccaggio dei vaccini nel sito militare di Pratica di Mare

Sarà il sito della Difesa a Pratica di Mare l'hub nazionale dove conservare in condizioni massima sicurezza i vaccini contro il coronavirus per la successiva campagna di somministrazione nazionale

Il luogo di conservazione

approfondimento

Sky TG24 LIVE IN, sondaggio Quorum/YouTrend: 63% italiani sì a vaccino

Il sito della Difesa a Pratica di Mare è un hub intermodale militare, di ampie dimensioni, ottimale per la successiva distribuzione dei vaccini contro il coronavirus. È un luogo in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale. Le fiale di vaccino verranno concentrate nel sito, in cui sono disponibili shelter di ampie dimensioni, che garantiranno la massima efficacia per la conservazione ed i massimi livelli di sicurezza per gli stock.