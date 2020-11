Cane positivo al Covid, primo caso in Italia. “Non può infettare"

E’ successo a Bitonto, in provincia di Bari, ad una barboncina di un anno e mezzo che vive con quattro persone positive e sintomatiche. Il cane, però, non ha alcun sintomo ed è stata rilevata una “carica virale molto bassa”. “Gli animali non sono un pericolo per la nostra salute, al contrario bisogna proteggerli", ha spiegato Nicola Decaro, professore ordinario di malattie infettive degli animali presso l'Università di Bari, che ha rilevato la positività della cagnolina

Il primo caso italiano di un cane risultato positivo al coronavirus si è verificato a Bitonto, in provincia di Bari, dove una barboncina di un anno e mezzo, che vive insieme ad una famiglia di quattro persone, tutte positive e sintomatiche, è risultata infetta. A certificarlo, come spiega anche un articolo apparso su “Repubblica”, Nicola Decaro, professore ordinario di malattie infettive degli animali presso l'Università di Bari e componente dell'executive board del College europeo di microbiologia veterinaria. L’esperto ha spiegato che il cane, a differenza dei suoi padroni, non ha alcun sintomo e ha aggiunto che è stata rilevata una “carica virale molto bassa”. “Gli animali non sono un pericolo per la nostra salute, al contrario bisogna proteggerli", ha sottolineato Decaro, confermando ancora una volta, come più volte emerso, che i cani non possono infettare gli esseri umani ma ne possono essere contagiati e per questo motivo vanno protetti.