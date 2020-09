Finlandia, in aeroporto arrivano i cani che fiutano il Covid-19

Il test per individuare una eventuale positività al virus richiede meno di un minuto, senza la necessità di avvalersi di un prelievo tramite tampone. Il progetto è portato avanti dall'Università di Helsinki e lo scalo della capitale finlandese è il primo al mondo ad avvalersi in via sperimentale di questo metodo diagnostico

All'aeroporto di Helsinki, in Finlandia, vengono utilizzati i cani per individuare l'eventuale positività delle persone al Coronavirus. Il progetto è portato avanti in via sperimentale dall'università della capitale finlandese. Il test dura meno di un minuto e non richiede prelievi di saliva tramite tampone. Ai cani viene fatto annusare un campione di sudore e, in caso di esito positivo, il passeggero viene portato in un'altra area dello scalo per essere sottoposto a tampone gratuitamente, per confermare o meno l'indicazione del cane.