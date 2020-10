Coronavirus, rilevata la trasmissione madre-feto nel 6% dei casi

E’ il dato emerso dallo studio di un gruppo di ricercatori dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con gli ospedali Sacco di Milano, San Gerardo di Monza e San Matteo di Pavia. Si tratta del “primo studio che raccoglie informazioni complete sulla presenza del virus in diversi tessuti in 31 donne gravide a termine con infezione da Sars-Cov-2”

Approfondire il comportamento biologico del virus Sars-Cov-2 nelle donne che stanno per portare a termine una gravidanza. Con questo obiettivo un gruppo di ricercatori dell’Università Statale di Milano, coordinato dalla professoressa Valeria Savasi, in collaborazione con gli ospedali Sacco di Milano, San Gerardo di Monza e San Matteo di Pavia, ha condotto uno studio sul tema, pubblicato sulla rivista scientifica “Nature Communications”. Dal lavoro di ricerca, “il primo studio che raccoglie informazioni complete sulla presenza del virus in diversi tessuti in 31 donne gravide a termine con infezione da Sars-Cov-2”, come si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell’ateneo meneghino, la trasmissione del virus in gravidanza è stata riscontrata nel 6% dei casi.