Coronavirus, Johnson & Johnson sospende i test sul vaccino

Com’era già successo per AstraZeneca, ora anche Johnson & Johnson si vede costretta a interrompere, almeno temporaneamente, lo studio di fase 3 del suo candidato vaccino contro il Covid-19. In uno dei volontari a cui è stato somministrato il farmaco è insorta una “malattia inspiegabile”. Al momento non è chiaro se la patologia sia stata causata dal vaccino o no e non sono state fornite ulteriori informazioni sulla reazione avversa. Johnson & Johnson ha spiegato che il suo personale interno e il Consiglio indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati (Dsmb) stanno facendo tutte le opportune valutazioni del caso. “Eventi avversi, come malattia o incidenti, anche seri, rientrano in ogni studio clinico, soprattutto se di larga scala”, ha chiarito la società.