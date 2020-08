Coronavirus, Locatelli: “La seconda ondata non avrà lo stesso impatto”

Non ci sono certezze, al momento, sulla possibilità dell’arrivo di un’altra ondata di coronavirus ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA ) durante il prossimo autunno, né possiamo prevedere quale potrebbe essere la sua eventuale portata. Di una cosa però è sicuro Franco Locatelli , presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico : “Una seconda ondata non avrebbe lo stesso impatto della prima, perché il Paese è decisamente in grado di garantire le strategie per contenerla”.

Locatelli: “Paese attrezzato per circoscrivere focolai e produrre Dpi”

"Non sappiamo se ci sarà una seconda ondata di Covid-19 né di che portata sarà – ammette Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico al Meeting di Rimini. Ma poi aggiunge che “non sarà della stessa portata di quella che abbiamo dovuto affrontare a fine febbraio, marzo e aprile”. “Il nostro Paese – sostiene Locatelli - è decisamente in grado di garantire alcune strategie cruciali per individuare e circoscrivere i focolai epidemici e produrre dispositivi individuali di sicurezza per prevenire la diffusione del contagio". “L'esperienza passata – aggiunge il membro del Cts - ci deve insegnare a non disinvestire per il futuro nella sanità”.

Gli italiani disposti a vaccinarsi

Parlando di un’eventuale seconda ondata di Coronavirus diventano importanti le cifre emerse, sempre al Meeting di Rimini, nella giornata di mercoledì 19 agosto riguardo la percentuale di italiani disposti a vaccinarsi. Quasi il 50% direbbe di sì a un vaccino contro l'influenza tradizionale, secondo quanto riporta Lucio Corsaro, direttore generale Medi-Pragma, un’azienda di ricerca e consulenza nel settore della sanità. La percentuale arriva al 60% della popolazione del nostro Paese quando parliamo del vaccino contro il Covid-19; nel caso venga reso disponibile prima di Natale. Si è detto favorevole il 72% degli anziani ultra 65enni, una delle categorie più deboli di fronte a Sars-cov-2, mentre si parla di 59,7% per gli adulti e 56,4% per i giovani fino a 35 anni di età.