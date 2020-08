Coronavirus: il 72% degli anziani sarebbe pronto a vaccinarsi

Quasi il 50% degli italiani sarebbe disposto a vaccinarsi contro l'influenza tradizionale. E oltre il 60% della popolazione sarebbe pronto a vaccinarsi contro il Covid-19 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) in caso l’antidoto fosse disponibile entro Natale. La percentuale sale al 72% per gli anziani. Queste sono solo alcune delle percentuali riferite al Meeting di Rimini da Lucio Corsaro, direttore generale Medi-Pragma, un’azienda di ricerca e consulenza nel settore della sanità, in occasione dell’incontro dal titolo “Tempo di ripartire e tornare a curarsi: la salute non può aspettare”.

I risultati del sondaggio nel dettaglio

Nello specifico, secondo quanto riferito dall’esperto in base a un sondaggio condotto nella Penisola, il 49,8% della popolazione italiana si sarebbe dichiarata favorevole a ricorrere al vaccino influenzale. Questa percentuale è al 69,6% per gli ultra 65enni, al 50,7% per gli adulti e al 48,2% per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

Quanto alla disponibilità a vaccinarsi contro il coronavirus, nel caso fosse disponibile un antidoto entro le festività natalizie, il 62% dei partecipanti alla ricerca si sarebbe dichiarato favorevole. La percentuale sale al 72% tra gli anziani ultra 65enni, mentre si attesta al 59,7% per gli adulti e al 56,4% per i giovani fino a 35 anni di età.