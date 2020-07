Coronavirus, 21 farmaci ne bloccano la replicazione: lo studio

Sono 21 i farmaci che hanno effetto sul coronavirus e bloccano la replicazione di Sars-Cov-2. A metterlo nero su bianco è lo studio di un team di ricercatori internazionali, confluito in un’ampia pubblicazione sulla rivista Nature. L’obiettivo della ricerca era scovare nuove “armi” con cui la comunità scientifica possa far fronte all’emergenza sanitaria. In tal senso è da sottolineare come quattro di questi farmaci abbiano funzionato in sinergia con il remdesivir. Inizialmente studiato per contrastare l’Ebola, il suo funzionamento è stato dimostrato anche nei trattamenti dei pazienti Covid e recentemente gli Stati Uniti hanno acquistato quasi l'intera produzione dei prossimi tre mesi.