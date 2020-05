“Sono lieto di riferire che la Gilead ha ottenuto dalla Fda l'autorizzazione d'urgenza all'uso del remdesivir”. È così che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che nel Paese è stato autorizzato l’uso del farmaco antivirale, nato per contrastare l'Ebola, per trattare i pazienti di coronavirus. Negli Stati Uniti, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, al 2 maggio i contagi ufficiali sono oltre 1,1 milioni e i decessi più di 65mila (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Negli Usa autorizzato uso remdesivir

L’uso del remdesivir, quindi, è stato autorizzato d’urgenza dalla Fda. Il farmaco, secondo studi condotti negli Stati Uniti, riuscirebbe ad abbreviare i tempi di recupero per i pazienti affetti da coronavirus (LE INDICAZIONI DELLA FARNESINA SUGLI USA).

Oltre 1.800 morti in 24 ore

Nel Paese, i decessi legati al coronavirus sono stati 1.800 in 24 ore: è un numero in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Con oltre 65mila morti, gli Stati Uniti pagano il prezzo più pesante della pandemia in valore assoluto, anche se proporzionalmente alla popolazione sono Belgio, Spagna, Italia, Regno Unito e Francia i Paesi maggiormente colpiti. Gli Usa hanno anche il maggior numero di persone con diagnosi di Covid-19, con oltre 1,1 milioni di casi registrati ufficialmente. Quasi 165mila le persone che sono state dichiarate guarite. Per tre giorni, i bilanci statunitensi delle 24 ore avevano ripreso a salire, con decessi giornalieri tra i 2mila e i 2.500. I rapporti giornalieri negli Usa non sono scesi al di sotto dei mille morti nell'ultimo mese. Intanto, diversi Stati hanno ormai riaperto e in altri continuano le proteste (FOTO) contro il lockdown (DAL PRIMO CASO AI CONTAGI: LE TAPPE – I PAESI CON PIU’ CASI).