Coronavirus Usa, superati i 60mila morti. Trump: "Virus sparirà"

Continua a crescere il numero delle vittime negli Usa, dove i morti a causa del coronavirus hanno superato quota 60.800, secondo i dati della Johns Hopkins University (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Anche il numero di decessi giornaliero torna a salire: nelle ultime 24 ore, sono stati 2.502, mentre il giorno precedente erano stati 2.200. I casi di contagio hanno superato il milione. Intanto, il presidente Donald Trump ha annunciato che non darà fondi e aiuti federali alle 'città santuario', le metropoli come New York o Los Angeles che contrastano le politiche della Casa Bianca sull'immigrazione irregolare. E, sul Covid-19, ha assicurato: "Non ci dobbiamo abituare al virus, perché sparirà. E quando sparirà, torneremo alla normalità" (LE INDICAZIONI DELLA FARNESINA SUGLI USA).

Trump: presto tornerò a viaggiare e fare comizi

Trump vuole tornare alla normalità quanto prima, e punta a ricominciare campagna elettorale per Usa 2020. La prossima settimana, ha annunciato la Casa Bianca, il presidente dovrebbe recarsi in Arizona. "Spero anche di andare presto in Ohio", ha detto lo stesso tycoon, "cominceremo ad andare in giro di nuovo e in un futuro non molto lontano torneremo a organizzare enormi comizi". "E le persone - ha aggiunto - saranno sedute l'una accanto all'altra, perché non posso immaginare un comizio dove su quattro sedie solo una è occupata, non sarebbe un bello spettacolo" (Usa pronti ad autorizzare uso Remdesivir. VIDEO).