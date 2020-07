Coronavirus: vaccino Usa, al via la fase 3 sull'uomo

Si tratta del vaccino sviluppato dall'azienda americana Moderna, in collaborazione con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti. La sperimentazione verrà eseguita cu circa 30mila volontari sani: in arrivo, se tutto andrà secondo i piani, almeno 500 milioni di dosi all'anno a partire dal 2021

La corsa al vaccino contro il nuovo coronavirus giunge ad un nuovo, importante, step. È stato, infatti, annunciato il via della fase 3 di sperimentazione clinica sull'uomo del vaccino anti Covid-19, in particolare sviluppato dall'azienda americana Moderna, in collaborazione con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (Niaid) degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci. A riferirlo è il sito web del National Institute of Health, di cui proprio il Niaid fa parte. La sperimentazione, si legge, verrà eseguita in 89 siti americani su circa 30.000 volontari sani. Quello di Moderna è uno dei 5 vaccini arrivati alla fase 3, tra i 25 attualmente in fase di studio sull'uomo.