Coronavirus, Oms: “Non possiamo escludere la trasmissione aerea”

Il coronavirus può trasmettersi per via aerea? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), questa possibilità, sollevata in una lettera firmata da 239 scienziati e pubblicata sulla rivista Clinical Infectious Diseases, “non può essere esclusa”. “Riconosciamo che stanno emergendo delle prove in tal senso e di dover essere aperti a questa possibilità e alle sue implicazioni, nonché alle precauzioni che devono essere adottate”, spiega Benedetta Allegranzi, responsabile per il controllo delle infezioni dell’organizzazione Onu.

I comportamenti da adottare

“La possibilità di trasmissione di Sars-CoV-2 per via aerea in luoghi pubblici particolarmente affollati non può essere esclusa”, prosegue Allegranzi. “Tuttavia, le prove a sostegno di questa ipotesi devono ancora essere raccolte e interpretate”, aggiunge l’esperta. Parlando dei possibili accorgimenti da adottare per evitare il contagio, Allegranzi raccomanda di mantenere il distanziamento sociale e un’efficace ventilazione all’interno dei luoghi chiusi. “Quando ciò non è possibile, si consiglia di indossare una mascherina”. Se la trasmissione per via aerea verrà effettivamente confermata, l’Oms dovrà modificare le proprie linee guida e spiegare come comportarsi negli ambienti chiusi e poco ventilati. Finora si pensava che il virus “viaggiasse” attraverso le goccioline del respiro, piuttosto grandi e incapaci di raggiungere distanze elevate. Nella lettera pubblicata su Clinical Infectious Diseases, invece, i ricercatori sollevano la possibilità che Sars-CoV-2 possa essere trasmesso anche per aerosol e restare sospeso nell’aria per un certo periodo di tempo.