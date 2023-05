Le mostre d'arte a Roma da non perdere a maggio 2023

Fino all'8 Maggio 2023 si terrà a Roma la prima edizione di UnArchive Found Footage Fest, festival internazionale dedicato agli orizzonti creativi del riuso delle immagini d’archivio. Invece, fino al 24 Settembre 2023 al Museo Macro si può visitare la mostra In prima persona plurale, concepita come un set cinematografico

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di maggio a Roma. (MOSTRE A MILANO - MOSTRE A VENEZIA - MOSTRE IN ITALIA)

Gli eventi

UnArchive Found Footage Fest

Fino all'8 Maggio 2023 si terrà a Roma la prima edizione di UnArchive Found Footage Fest, festival internazionale dedicato agli orizzonti creativi del riuso delle immagini d’archivio. Nasce da una riflessione sulla funzione degli archivi audiovisivi e cinematografici nello sviluppo dell’arte, della cultura e degli immaginari contemporanei.

Duale

Fino al 27 maggio Contemporary Cluster ospita Duale, una mostra collettiva a cura di Lorenzo Madaro con opere di Canicola, Guido Strazza, Alberto Gianfreda, Giuseppe Spagnulo, Giulia Manfredi, Giulia Napoleone, Andrea Polichetti, Pasquale Santoro. Duale è un incontro serrato tra artisti di differenti generazioni – quattro maestri della storia dell’arte contemporanea e altrettanti giovani artisti italiani – che si fronteggiano in un dialogo profondo tra linguaggi, attitudini, esperienze e percorsi.

In prima persona plurale

Fino al 24 Settembre 2023 al Museo Macro si può visitare la mostra In prima persona plurale, concepita come un set cinematografico nel quale le opere agiscono come personaggi in grado di attivare storie diverse all’interno dello stesso scenario.

Vita Dulcis. Paura e desiderio nell'impero romano

Fino al 27 Agosto 2023 è in programma al Palazzo delle Esposizioni la mostra Vita Dulcis– ideata da Azienda Speciale Palaexpo, Museo Nazionale Romano e Studio Vezzoli – che prende spunto dalla più recente produzione dell’artista per proporre al pubblico un inedito e sorprendente percorso che accosta arte contemporanea, archeologia e cinema.