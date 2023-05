Le mostre d'arte a Venezia da non perdere a maggio 2023

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di maggio a Venezia. (MOSTRE A MILANO - MOSTRE IN ITALIA)

Gli eventi

La donazione Gemma De Angelis Testa

Fino al 17 settembre 2023, alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna, è visitabile l’intera donazione di Gemma De Angelis Testa, la più recente acquisizione per le collezioni della Galleria e, per estensione e qualità delle opere, la più importante dai tempi del lascito de Lisi Usigli avvenuto nel 1961. Sono 105 opere che completano e integrano le collezioni di Ca’ Pesaro per l’arte dopo il 1950.

Andrea Benetti. Colors in Venive

Chiude il 19 maggio 2023, a Palazzo Zaguri, la mostra di Andrea Benetti, intitolata Colors in Venice, curata dal professor Francesco Paolo Campione. Per Andrea Benetti è subentrato il legame affettivo e professionale, che lo lega alla città lagunare fin dal 2009, quando ha presentato alla 53° Biennale di Venezia, all'Università Ca' Foscari, il Manifesto dell'Arte Neorupestre.

Impronte di un Mascarer: luogo, spazio e tempo del gesto

Fino al 1° ottobre 2023, nella Casa di Carlo Goldoni e Biblioteca di Studi Teatrali, si può visitare la mostra “Impronte di un Mascarer – luogo spazio e tempo del gesto” ideata da Gualtiero Dall’Osto e curata da Chiara Squarcina e Tobia Dall’Osto. Si tratta di un percorso espositivo di impronte e di maschere, maschere-impronte e impronte-maschere, attraverso l’esposizione di calchi negativi in alabastro, grandi mascheroni, quindi positivi, in cartapesta e resina.