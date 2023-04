"Genesi – L’armonia del Kaos”, un docufilm che racconta Skim

Un cortometraggio dedicato a Skim e intitolato Genesi – L’armonia del Kaos, nato dopo il successo dell’omonima mostra, che si è tenuta alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Ricciardi dal 16 giungo al 26 settembre dello scorso anno.

Obiettivo della pellicola è quello di approfondire, attraverso riprese inedite, non solo il dietro le quinte della mostra, ma anche il linguaggio pittorico dell’artista, classe 1985, proveniente dal mondo dei graffiti e della street art.

“Da curatore della mostra e come presidente dell’Associazione culturale Almatlante è per me davvero un piacere poter dare continuità al progetto Genesi, che vede al centro la scoperta e l’approfondimento dell’arte di Skim – ha spiegato Simone Teschioni Gallo – Un progetto che durante l’esposizione ha coinvolto quasi 48mila persone, un’energia e un ritorno culturale davvero importanti, che abbiamo voluto convogliare e raccontare in questo breve corto documentario, a testimonianza di come l’arte e la cultura, declinate in chiave contemporanea, siano un linguaggio trasversale in grado di arrivare a tutti”.

Il documentario su Skim

Il documentario sarà un viaggio nel fantasioso mondo immaginato e creato da Skim, in cui lettere, pennelli, matite e musica prendono vita, confluendo in quel “kaos armonico”, che è lo stile che contraddistingue i suoi lavori.

Il progetto, che vanta il patrocinio del Comune di Firenze, del Comune di Scandicci e della Città metropolitana di Firenze, è prodotto dalla neonata Associazione culturale Almatlante che ha lo scopo di creare e condividere con la cittadinanza progetti di ampio respiro culturale, che siano inclusivi, gratuiti e accessibili a tutti.

Più arte per tutti

La proiezione del documentario– in programma mercoledì 26 alle ore 19.30 presso la Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate di Firenze – e la donazione dei cataloghi dell’esposizione, ristampati per l’occasione, al circuito delle Biblioteche fiorentine e del Comune di Scandicci, sono i primi passi verso la realizzazione degli obiettivi che l'associazione si è prefissata.