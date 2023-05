Attivisti di Ultima Generazione nudi e incatenati a Roma: blitz in via del Tritone

10/14 ©LaPresse

"Non ci sentiamo un'associazione a delinquere. Lo sapevamo che questo poteva essere il rischio se fossimo stati efficaci. È un'esagerazione, non è vero, non stiamo facendo un danno a nessuno, ma significa che si sta facendo paura", ha detto nei giorni scorsi Irene, un'attivista di Ultima generazione in occasione di un evento per presentare il loro movimento al circolo Arci di San Niccolò a Firenze