Ambientalisti imbrattano facciata del Senato a Roma: fermati

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato alcune persone la cui posizione è attualmente al vaglio. Sono cinque gli attivisti di Ultima Generazione fermati dopo il blitz al Senato che si trovano negli uffici della questura, l'indagine su quanto accaduto è condotta dalla Digos con l'ausilio dei carabinieri.

"Atto che offende tutte le istituzioni"

"Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza" ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Il Senato è stato vigliaccamente scelto perché a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un area di sicurezza attorno all'edificio. Ho convocato immediatamente per domani alle ore 15 il Consiglio di presidenza del Senato per ogni opportuna decisione", ha concluso La Russa.

"Gesto controproducente"

"Oltraggioso, inqualificabile e controproducente. Possiamo definire soltanto così il gesto dei cinque vandali che questa mattina hanno imbrattato con vernice rossa la facciata di Palazzo Madama. Non esiste alcuna giustificazione possibile: non è così che si sensibilizza l'opinione pubblica sul tema dell'ambiente, anzi". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il blitz vandalico a una facciata di Palazzo Madama. "Questi soggetti con le loro azioni - ha aggiunto il governatore - gettano discredito su tutti coloro i quali invece combattono legittimamente la battaglia per il clima. Il mio plauso va alle forze dell'ordine, che sono intervenute tempestivamente fermando i responsabili, e al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha immediatamente convocato il Consiglio di Presidenza per intervenire con urgenza sui danni riportati dal nostro patrimonio artistico e culturale".