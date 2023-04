Blitz Ultima Generazione a Roma, liquido nero in fontana Barcaccia

Ambiente

Anche Gustav Klimt finisce al centro delle proteste per la crisi ambientale. La sua opera “Morte e Vita”, esposta al Leopold Museum di Vienna, è l’ultima di una lunga serie a finire nel mirino di attivisti che, per attirare l’attenzione sulla causa che portano avanti, hanno deciso di “sporcare” – in molti casi senza danni veri e propri – le opere di pittori famosi. Dal caso di Vienna a Van Gogh e Monet: ecco quando e dove è successo