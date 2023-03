Milano, attivisti Ultima Generazione imbrattano statua in piazza Duomo

Sono tornati in azione gli attivisti di "Ultima generazione" in pieno centro a Milano. Dopo aver scavalcato le transenne, hanno completamente imbrattato con vernice gialla il monumento equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, utilizzando degli estintori che lanciavano una tintura, che da quel che si apprende dovrebbe essere lavabile. I due giovani, Martina e Riccardo, appartenenti al gruppo ambientalista, hanno agito questa mattina, attorno alle 10:20, e in pochi minuti hanno messo a segno l’operazione prima che le forze dell’ordine, arrivate immediatamente, li bloccassero. Hanno distribuito ai presenti dei volantini, lanciandoli dall'alto della statua. Dopo una prima resistenza passiva, sono stati portati in caserma dai carabinieri per accertamenti. L'iniziativa di protesta è stata condotta nell'ambito della campagna "Non paghiamo il fossile".