Imbrattarono quadro Van Gogh, attiviste Ultima Generazione a processo

La Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per le quattro attiviste di Ultima Generazione che il 4 novembre del 2022 hanno imbrattato, lanciando un passato di verdure, il quadro di Van Gogh 'Il seminatore", protetto da un vetro, in mostra a Palazzo Bonaparte. Il processo è stato fissato per il prossimo 12 ottobre davanti al giudice monocratico. Le attiviste, tutte ventenni, rischiano ora una condanna fino a tre anni di carcere. La Procura ha disposto per loro la citazione diretta a giudizio. Il processo è stato fissato per il prossimo 12 ottobre davanti al giudice del tribunale monocratico di piazzale Clodio.

Il processo ad ottobre



Il processo è stato fissato per il prossimo 12 ottobre davanti al giudice del tribunale monocratico di piazzale Clodio. Nei loro confronti gli inquirenti contestano il reato previsto all'articolo 518 duodecies relativo "all'imbrattamento di beni culturali o paesaggistici". Secondo l'impianto accusatorio le quattro attiviste "in concorso tra loro e previo concerto imbrattavano, lanciando un passato di verdure, il dipinto attingendone il vetro protettivo, la cornice e il pannello espositivo sul quale il dipinto era affisso". Alle tre indagate i pm di piazzale Clodio contestano anche la violazione di alcuni provvedimenti del Questore di Roma, emessi mesi prima del blitz, di divieto di ritorno nella Capitale dopo avere preso parte a blocchi stradali. Il dipinto, che fu realizzato dal pittore olandese nel 1888, era protetto da un vetro e dopo una prima perizia che escluse danni alla tela è tornato a fare bella mostra di sé nell'esposizione capitolina.